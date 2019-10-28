روسيا تعلن الاتفاق مع واشنطن وبكين وإسلام آباد على استمرار دعم الحوار في أفغانستان‎

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اتفاق كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وباكستان على استمرار الجهود المشتركة حيال ضمان الحوار بين الفرقاء الأفغانيين.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الدول المذكورة وافقت خلال اجتماع عقد في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بخصوص المفاوضات الأفغانية على بيان مشترك، أكد أهمية حل المسألة الأفغانية بالطرق الدبلوماسية السياسية.

وأضاف البيان المشترك: ”أعربت روسيا والصين وباكستان عن دعمها للبدء مجددًا بمفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والوصول لاتفاق“.

ولفت إلى أن الدول المشاركة في الاجتماع دعت كافة الأطراف إلى خفض العنف فورًا؛ من أجل ضمان إجراء مفاوضات مستدامة في أفغانستان.

وأردف: ”اتفقت روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان بخصوص مواصلة الجهود المشتركة حيال ضمان الحوار بين الفرقاء الأفغانيين“.

ومن المخطط أن تُجرى المفاوضات المقبلة في العاصمة الصينية بكين.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعًا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريبًا هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها؛ بحجة أنها ”غير شرعية“، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد.