العثور على جثة جندي إسرائيلي مفقود

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، العثور على جثة أحد جنوده بعد فقدانه، منذ أمس الأحد، دون تحديد ملابسات وفاته، وما إذا كان قد تعرض لعملية قتل أو أن وفاته كانت طبيعية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه ”متابعة للتقارير حول عمليات البحث عن جندي الجيش الإسرائيلي المفقود، فإن الجندي عثر عليه جثة هامدة، وتم إبلاغ عائلته، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث“.

وكان الجيش الإسرائيلي، كثف عمليات البحث عن الجندي أليعازر أشكنازي (20 عامًا)، حيث شاركت وحدات من الجيش والشرطة الإسرائيلية، والكلاب المدربة في البحث عنه، وطالبت الشرطة الإسرائيلية، من الإسرائيليين المساعدة في البحث عنه، حيث نشرت مواصفاته وصورًا له، على أمل العثور عليه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجندي شوهد آخر مرة، صباح أمس الأحد، بالقرب من منزله في شارع سوكولوف بمدينة كفار سابا، وكان يرتدي الزي العسكري.