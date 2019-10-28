وكالة: استقالة وزير الزراعة الإيراني بسبب الفساد

قالت وكالة أنباء ”جوان“، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، إن وزير الزراعة محمود حجتي قدم استقالته من منصبه؛ بسبب حجم الفساد المستشري في الوزارة التي تورط فيها العديد من المسؤولين.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها، إنه ”وفقًا للمعلومات، فإن وزير الزراعة محمود حجتي قدم استقالته من منصبه، منذ أيام، إلى رئيس الجمهورية حسن روحاني“، مضيفة أن ”استقالة حجتي جاءت على ضوء اعتقال العديد من المسؤولين في وزارة الزراعة بسبب الفساد”.

وأفادت المصادر بأن ”رئيس الجمهورية حسن روحاني لم يعلن موقفه بعد من استقالة وزير الزراعة في حكومته محمود حجتي“.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، إن السلطات الأمنية اعتقلت حميد ور ناصري مدير شركة دعم الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة؛ بتهمة الفساد وزعزعة النظام الاقتصادي في البلاد.

وأضافت الوكالة أنه ”جرى اعتقال العديد من الموظفين والمديرين التنفيذيين في وزارة الزراعة بمحافظة طهران؛ بسبب تعكيرهم في توزيع الاحتياجات العامة، من بينها اللحوم الحمراء“.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، اعتقلت السلطات الأمنية خليل أغائي، رئيس منظمة الغابات في إيران؛ بتهمة الرشوة، وهي منظمة تابعة لوزارة الزراعة.