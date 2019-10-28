أمريكا تتوعد بفرض مزيد من العقوبات على إيران

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وأضاف منوتشين خلال زيارة لإسرائيل: ”نفذنا حملة الضغوط القصوى للعقوبات. ولقد نجحت وتنجح وتحد من الأموال“.

وأدلى منوتشين بهذه التصريحات للصحفيين الواقفين بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حثه على زيادة الضغوط على إيران.

وقال منوتشين: ”سنواصل الضغط أكثر وأكثر… أتيت لتوي من غداء عمل إيجابي للغاية مع فريقك. أعطانا مجموعة من الأفكار المحددة جدًّا التي سنتابعها“.