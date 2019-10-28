الأمن الإيراني يغلق الطرق إلى قبر كورش خوفًا من التظاهرات

أغلقت قوات الأمن في إيران الطرق الرئيسة المؤدية إلى باسارجادي التاريخي، موقع قبر كورش الأكبر، تحسبًا لتجمعات عفوية للناس للاحتفال بالذكرى السنوية لأول ملك للإمبراطورية الفارسية القديمة ومؤسس الإمبراطورية الأخمينية، بمحافظة فارس جنوب إيران.

وذكر موقع إذاعة فردا التابع للمعارضة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى مدينة باسارغاد التابعة لمحافظة فارس جنوب إيران، حيث يقع قبر وقصر كورش الكبير، لمنع حدوث تجمعات واحتجاجات مناهضة للنظام الإيراني.

ويعتبر 29 أكتوبر اليوم الوطني لـ“كوروش الكبير“ الذي يعد أول ملوك بلاد فارس، والذي دون ميثاق حقوق الإنسان ويعرف عالميًا بميثاق كورش لحقوق الانسان.

وفي السنوات الأخيرة، حاول الآلاف من الناس زيارة المقبرة القديمة، وأغلقت قوات الأمن الطرق وأقامت وجودًا قويًا لردع الناس.

وفي عام 2016، تجمع حشد كبير من الناس حول الضريح ورددوا هتافات دعائية للملكية والقيم الوطنية، كما هتفوا ضد الحكومة، وفي السنوات اللاحقة حاولت السلطات منع التجمع.

كما هتف المحتجون أيضًا العام الماضي ”إيران وطننا، وكيروش هو والدنا“.

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن قوات الأمن تغلق الطرق المؤدية إلى باسارغاد هذا العام أيضًا.

وفي عام 2017 ، حث أحد أعضاء البرلمان من محافظة فارس السلطات على الاحتفال بيوم كيروش الكبير وإدراجه ضمن الاحتفالات الرسمية، وتعزيز السياحة بدلاً من منعها، لكن كبار رجال الدين وخاصة حلفاء المرشد الأعلى علي خامنئي رفضوا.