الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل ”بريكست“ إلى 31 يناير

الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل ”بريكست“ إلى 31 يناير

المصدر: رويترز

أعلن دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، أن دول الاتحاد اتفقت يوم الاثنين على قبول طلب لندن تمديد خروج بريطانيا من التكتل ”بريكست“ إلى 31 يناير/ كانون الثاني.

وكتب توسك تغريدة قال فيها: ”وافقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون – وهي الدول الباقية في التكتل بعد خروج بريطانيا – على قبول طلب المملكة المتحدة تمديد البريكست إلى 31 كانون الثاني/ يناير“.

وأضاف توسك أنه ”من المتوقع إضفاء الصفة الرسمية على القرار من خلال إجراء مكتوب، ما يعني أن زعماء الاتحاد لن يكونوا بحاجة للاجتماع ليصبح القرار رسميًا“.

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