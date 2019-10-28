الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل ”بريكست“ إلى 31 يناير

أعلن دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، أن دول الاتحاد اتفقت يوم الاثنين على قبول طلب لندن تمديد خروج بريطانيا من التكتل ”بريكست“ إلى 31 يناير/ كانون الثاني.

وكتب توسك تغريدة قال فيها: ”وافقت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون – وهي الدول الباقية في التكتل بعد خروج بريطانيا – على قبول طلب المملكة المتحدة تمديد البريكست إلى 31 كانون الثاني/ يناير“.

وأضاف توسك أنه ”من المتوقع إضفاء الصفة الرسمية على القرار من خلال إجراء مكتوب، ما يعني أن زعماء الاتحاد لن يكونوا بحاجة للاجتماع ليصبح القرار رسميًا“.