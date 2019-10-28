محام: إيران لم تقدم أدلة على تهمة التجسس المنسوبة لفرنسيَّيْن تحتجزهما طهران

قال محام إيراني يمثل باحثين فرنسيين رهن الاحتجاز في طهران، إن النيابة العامة لم تقدم أدلة على تهمة التجسس والتهم الأمنية الموجهة إلى موكليه، رولاند مارشال وفاريبا عادلخاه، الموقوفين في السجون الإيرانية.

وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”رولاند مارشال احتجز بتهم أمنية في يونيو/ حزيران الماضي، أثناء زيارته لإيران لرؤية زميلته الإيرانية التي تحمل الجنسية الفرنسية، الأكاديميّة فاريبا عادلخاه، وإن اعتقال الأخيرة جاء بتهمة التجسس“.

وأوضح محامي الدفاع أن ”موكليه تورطا في علاقة عاطفية“، مبينًا أنه ”زارهما في السجن مرتين“.

وكشفت إيران في تموز/يوليو الماضي، عن اعتقال الباحثة الفرنسية من أصول إيرانية، فاريبا عادل خواه، فيما قالت السلطات الفرنسية في أكتوبر /تشرين الأول إنه تم اعتقال رولاند مارشال.

ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة، وعادة ما يكون أصحاب الجنسيات المزدوجة عرضة للاعتقال داخل البلاد بتهمة التجسس وغيرها، ويواجه هؤلاء السجن المؤبد والإعدام في بعض الأحيان.