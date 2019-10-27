اختفاء جندي إسرائيلي في ظروف غامضة

قالت وسائل إعلام عبرية، إن جنديًا إسرائيليًا فُقدت آثاره منذ ساعات صباح الأحد، في مدينة كفار سابا، فيما تجري أجهزة أمنية محاولات للبحث عنه.

وقالت القناة 13 العبرية، إن ”الشرطة الإسرائيلية طلبت مساعدة المواطنين في البحث عن الجندي اليعازر أشكنازي، البالغ من العمر 20 عامًا، من كفار سابا“.

وأضافت القناة، أن ”الجندي شوهد آخر مرة هذا الصباح بالقرب من منزله في شارع سوكولوف في المدينة، وكان يرتدي زي الجيش الإسرائيلي“.

ولم تشر القناة لأي ملابسات حول ظروف اختفائه، وما إذا كان هناك اشتباه بوجود شبهات جنائية حول تعرضه لعملية اختطاف.