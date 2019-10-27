موسكو: لا علم لدينا عن مساعدة روسية في عملية مقتل البغدادي

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نفت وزارة الدفاع الروسية، أي علم لديها بشأن ”مزاعم“ تقديم موسكو مساعدة للقوات الجوية الأمريكية في عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، قوله: ”لا علم لدينا بشأن المساعدة المزعومة التي سمحت للطيران الأمريكي بالتحليق في المجال الجوي لمنطقة خفض التصعيد في إدلب خلال…