موسكو: لا علم لدينا عن مساعدة روسية في عملية مقتل البغدادي

نفت وزارة الدفاع الروسية، أي علم لديها بشأن ”مزاعم“ تقديم موسكو مساعدة للقوات الجوية الأمريكية في عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، قوله: ”لا علم لدينا بشأن المساعدة المزعومة التي سمحت للطيران الأمريكي بالتحليق في المجال الجوي لمنطقة خفض التصعيد في إدلب خلال هذه العملية“.
وكان ترامب أعلن في وقت سابق من يوم الأحد، مقتل البغدادي في غارة نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا، ووجه الشكر لروسيا وتركيا وسوريا والعراق على ما قدمته هذه البلدان من دعم.