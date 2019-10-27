باكستان ترفض السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي بعبور مجالها الجوي‎

المصدر: أ ف ب

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، أنها رفضت السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعبور مجالها الجوي؛ بسبب ”انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المستمرة“ في الشطر الهنديّ من كشمير.

ويأتي القرار على وقع تصاعد التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين الجارتين الغريمتين المسلحتين نوويًا.

وهذه ثالث مرة في الأسابيع الأخيرة ترفض إسلام آباد استخدام قادة الهند لمجالها الجويّ.

ورفضت باكستان طلبين مماثلين للرئيس الهنديّ رام نات كوفيند ومودي، الشهر الفائت.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، في بيان، إن ”رئيس الوزراء الهندي أراد استخدام مجالنا الجويّ، لكننا قررنا عدم السماح له؛ على خلفية الأيام السوداء التي يعيشها أهالي كشمير ولإدانة الاحتلال الهنديّ وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المستمرة“.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ السفير الهندي بالواقعة.