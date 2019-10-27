إسرائيل تعاقب ضباطها بسبب ”صواريخ حزب الله“

كشف تقرير عبري، اليوم الأحد، أنّ قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي وبخت عددًا من الضباط المسؤولين عن موقع عسكري حدودي مع لبنان تعرض لصواريخ من حزب الله قبل نحو شهرين.

وقالت قناة ”مكان“ العبرية، إنّه في إطار استكمال سلسلة التحقيقات في الأحداث التي وقعت على الحدود الشمالية للبلاد قبل حوالي شهرين، ”قرر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إفيف كوخافي، توبيخ نائب قائد كتيبة في سلاح المدفعية سمح باستخدام الطريق المذكور“.

وأضافت القناة أنّ ”رئيس الأركان الإسرائيلي قرر توبيخ قائد الكتيبة لإقدامه على إخلاء موقع إفيفيم العسكري المستهدف بغض النظر عن التعليمات المرعية“.

وأشارت إلى أنّه ”تقرر استدعاء قائد اللواء وغيره من الضباط إلى قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال لتوضيح هذه التقصيرات“.

وأفادت القناة بأنّ ”الجنرال كوخافي أكد مع ذلك أن طريقة الاستعداد لرد حزب الله بعد إحباط الاعتداء بطائرات مسيرة من سوريا كانت ناجحة وحققت الأهداف المحددة وبضمنها منع وقوع إصابات في الجانب الإسرائيلي وعدم الانجرار إلى تصعيد عسكري“.