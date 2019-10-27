نتنياهو: حكومة وحدة وطنية في إسرائيل ”ضرورة أمنية“

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن ”أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة هي قضية وطنية وأمنية وليست سياسية“.

وأضاف في جلسة الحكومة الأسبوعية، أن الشرق الأوسط يشهد تحولات خطيرة وقد اهتز مرة أخرى، وأن العراق ولبنان وسوريا تشهد حالة اضطراب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: ”علينا أن نكون كإسرائيليين مستعدين للتصدي لكل القوى التي تهدد المنطقة، الأمر الذي يتطلب منا قرارات صعبة للغاية، تتطلب وجود حكومة وحدة وطنية“.

وتابع: ”يجب اتخاذ قرارات صعبة تتطلب حكومة تحظى بتأييد غالبية الشعب، ولهذا فإن أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، هي قضية وطنية وأمنية وليست سياسية بين الأحزاب“.

وفشل نتنياهو في تشكيل حكومة مرتين، بعد جولتي انتخابات في أبريل وسبتمبر الماضيين، وتم تكليف غانتس بتشكيل الحكومة، الأربعاء الماضي، بعد إعلان نتنياهو فشله في هذه المهمة.

ويضغط نتنياهو لدخوله مع كافة أحزاب كتلة اليمين في حكومة عريضة يقودها هو وغانتس بالتناوب، الأمر الذي يرفضه زعيم حزب ”أزرق-أبيض“.

ويسعى غانتس إلى تشكيل حكومة وحدة ليبرالية تشمل حزبه ”أزرق-أبيض“، وحزبي ”الليكود“ و“إسرائيل بيتنا“، بمعزل عن الأحزاب اليمينية القومية والحريدية الدينية من ناحية، وعن القائمة المشتركة المكونة من أربعة أحزاب عربية من ناحية أخرى.