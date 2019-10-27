”حل وسط“ لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وغانتس ينتظر موافقة نتنياهو

قالت قناة ”مكان“ العبرية، اليوم الأحد، إن مصادر رفيعة في حزب ”كاحول لافان“ (أزرق أبيض)، أكدت طرح حل وسط جديد على حزب ”الليكود“ ينص على تشكيل حكومة من دون الأحزاب اليهودية المتدينة في المرحلة الأولى.

وأضافت أن الحل الوسط يهدف كذلك إلى تمرير مشاريع قوانين عدة تخص العلاقة بين الدين والدولة، بينها قانون التجنيد.

وبحسب قناة ”مكان“، فإن هذا الحل المذكور يفسح المجال أمام حزب ”كاحول لافان“ لعرض إنجازات ذات مغزى في هذه المسائل، والسماح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يكون الأول في شغل رئاسة الحكومة، ضمن التناوب بين الحزبين على هذا المنصب.

ويقضي الحل الوسط أيضاً، بأن تنضم لاحقا الأحزاب اليهودية المتدينة إلى الحكومة، وأن يتم الاتفاق معها على عدم دفع مسائل تخص العلاقة بين الدين والدولة إلى الأمام.

وذكرت مصادر عبرية أن بيني غانتس زعيم حزب ”كاحول لافان“ سيلتقي اليوم الأحد بنيامين نتنياهو في ديوان رئيس الوزراء في مدينة تل أبيب، من أجل بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي اجتماع الطرفين لبدء المفاوضات في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد أن دعا غانتس نتنياهو للاجتماع معه، عقب تلقيه التفويض لتشكيل الحكومة من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وسيلتقي غانتس، غدا الاثنين رئيس حزب ”يسرائيل بيتينو“، أفيغدور ليبرمان، بحسب ما أفاد به موقع تلفزيون i24news العبري.

وقال الليكود إن ”نتنياهو أوضح لغانتس سابقًا أنه سيدير المفاوضات نيابة عن كتلة اليمين المكونة من 55 عضوًا“.

وكان غانتس قد تحدث بعد تلقيه التفويض، مع رؤساء جميع الأحزاب في الكنيست الإسرائيلي للاجتماع لبدء المفاوضات لوضع الخطوط الأساسية لتشكيل الحكومة.

ورفض جميع رؤساء كتلة اليمين- الحريديم (البيت اليهودي، اليمين الجديد، شاس ويهدوت هتوراة) طلب غانتس، وقالوا إن المحادثات ستجري فقط من خلال طاقم ”الليكود“ التفاوضي.

وتواصل غانتس أيضًا مع رؤساء كتلة ”المركز- يسار“، واتفق مع رئيس حزب تحالف ”العمل- جيشير“، عمير بيرتس، ورئيس ”المعسكر الديموقراطي“، نيستان هوروفيتس، على الاجتماع خلال الفترة القصيرة المقبلة.

كما اتفق مع رئيس ”القائمة العربية المشتركة“، أيمن عودة على الاجتماع أيضًا.