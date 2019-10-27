غانتس يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بلقاء نتنياهو 

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الأحد، أن بيني غانتس زعيم حزب ”كاحول لافان“ سيلتقي اليوم مع بنيامين نتنياهو في ديوان رئيس الوزراء في مدينة تل أبيب.من أجل بدء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي اجتماع الطرفين لبدء المفاوضات في تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد أن دعا غانتس نتنياهو للاجتماع معه بعد تلقيه التفويض لتشكيل الحكومة من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين.

وسيلتقي غانتس يوم الاثنين القادم مع رئيس حزب ”يسرائيل بيتينو“، أفيغدور ليبرمان، بحسب ما أفاد به موقع تلفزيون i24news العبري.

وقال الليكود إن ”نتنياهو أوضح لغانتس سابقًا أنه سيدير المفاوضات نيابة عن كتلة اليمين المكونة من 55 عضوًا“.

وكان غانتس قد تحدث بعد تلقيه التفويض مع رؤساء جميع الأحزاب في الكنيست الإسرائيلي للاجتماع لبدء المفاوضات لوضع الخطوط الأساسية لتشكيل الحكومة.

ورفض جميع رؤساء كتلة اليمين- الحريديم (البيت اليهودي، اليمين الجديد، شاس ويهدوت هتوراة) طلب غانتس وقالوا إن المحادثات ستجري فقط من خلال طاقم ”الليكود“ التفاوضي.

بينما تواصل غانتس أيضًا مع رؤساء كتلة ”المركز- يسار“ واتفق مع رئيس حزب تحالف ”العمل- جيشير“، عمير بيرتس، ورئيس ”المعسكر الديموقراطي“، نيستان هوروفيتس على الاجتماع خلال الفترة القصيرة المقبلة. كما اتفق مع رئيس ”القائمة المشتركة“، أيمن عودة على الاجتماع أيضًا.

تنازلات ضرورية

من جهتها، ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ عبر موقعها الإلكتروني، صباح الأحد، أن التقديرات السائدة في الجانبين، تؤكد على إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، حال تنازل كل من نتنياهو وغانتس عن شروطهما الأساسية، والتي تتعلق في المجمل بمسألة من يتولى حكومة التناوب أولاً، ومسألة كتلة اليمين التي يتمسك نتنياهو بها.

وأكدت مصادر داخل حزب ”أزرق أبيض“ تحدثت للصحيفة، أن هناك مخاوف من تمسك نتنياهو بتولي رئاسة الوزراء في العامين الأولين، لافتة إلى أن تمسكه بهذا الشرط سيقوض التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة الوطنية.

وذكرت الصحيفة أن لقاء نتنياهو وغانتس الأول منذ تكليف زعيم ”أزرق أبيض“ بتشكيل الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، يأتي في ظل حقيقة أن الخيارات المتاحة حاليًا هي إما استمرار الجمود والأزمة السياسية أو الذهاب إلى انتخابات ثالثة.

وأشارت إلى أن غانتس كان قد أجرى اتصالاً هاتفيا مع نتنياهو فور نهاية مراسم التكليف، ودعاه لعقد اجتماع للتفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما أكدت مصادر أن نتنياهو وممثليه وافقوا على عقد اجتماع مساء اليوم، على أن يعقد بمكتب نتنياهو في مقر الهيئات الحكومية ”الكرياه“ في تل أبيب.

ولفتت إلى أن نتنياهو سيعرض على غانتس تفاصيل حول الوضع الأمني وسيخيره أن حكومة الوحدة الوطنية التي تضم الحزبين الكبيرين أصبحت مطلبًا ملحًا في ظل المخاطر الأمنية المرتقبة.

وتساءلت الصحيفة إذا ما كان نتنياهو وغانتس سيتحدثان عن العائق الأساسي الذي يحول دون تشكيل حكومة الوحدة بين ”الليكود“ و“أزرق أبيض“، أي عمليًا سؤال: ”من سيتولى رئاسة الحكومة أولا؟“، حيث يطالب غانتس بتولي رئاسة الحكومة نظرًا لفوز حزبه بالانتخابات، ونظرا لأنه من حصل على التكليف الرئاسي، عقب فشل نتنياهو في المهمة بعد معركتين انتخابيتين، الأولى في نيسان/ أبريل الماضي، والثانية في أيلول/ سبتمبر.

ووفق الصحيفة، ينبغي على نتنياهو أن يبدي مرونة بشأن هذا السؤال أو على الأقل يتخلى عن كتلة اليمين وتعهده تجاهها، ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أنه في حال تخلى نتنياهو عن أحزاب اليمين والأحزاب الحريدية الداعمة له، فإنه لن يتنازل عن تولي الحكومة أولاً.