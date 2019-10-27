فقدان الاتصال بمروحية كولومبية تقل 6 عسكريين‎

أعلنت السلطات الكولومبية، فجر الأحد، أنها فقدت الاتصال بمروحية عسكرية من طراز ”بيل 412“ في إدارة ”كونديناماركا“ وسط البلاد.

وقالت القوات الجوية الكولومبية في بيان، إن المروحية التابعة للرئاسة اختفت عن الرادار عند قمة ”موناستيريو“ الواقعة بريف مدينة ”ألبان“.

وأضافت أن ستة عسكريين كانوا على متن المروحية، وأن البحث جار عن حطامها في محيط قمة ”موناستيريو“.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحية المذكورة كانت خصصت لبابا الفاتيكان فرنسيس خلال زيارته لكولومبيا 2017، كما استقلها زعيم المعارضة الفنزويلية، رئيس البرلمان، خوان غوايدو، خلال زيارته لكولومبيا مطلع العام الجاري.