إيران تعلن تبليغها بمقتل البغدادي‎ وأنباء عن انتحاره

قال مسؤولان إيرانيان لرويترز، اليوم الأحد، إن مصادر في سوريا أبلغت إيران بأن زعيم تنظيم داعش المتشدد أبو بكر البغدادي قتل.

وقال أحد المسؤولين ”أبلغ مسؤلوون سوريون إيران بوفاة البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان“. وأكد المسؤول الثاني ذلك.

وأعلنت شبكتا التلفزيون الأميركيتان ”سي ان ان“ و“ايه بي سي“ في وقت مبكر، الأحد أن البغدادي قتل على الراجح بعد غارة أمريكية في منطقة إدلب في سوريا.

وذكرت شبكة ”سي ان ان“ أن الجيش الأمريكي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسمياً.

ونقلت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر حكومية عديدة قولها إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية، عندما هاجمت قوات أمريكية خاصة موقعه.