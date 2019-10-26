الأمم المتحدة: لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة في العراق

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، جينين هينيس- بلاسخارت، اليوم السبت، إنه ”لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة الموجودة في العراق”.

وعبّرت في بيان عن ”عميق أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات (خلال احتجاجات يشهدها العراق)، وتستنكر بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة“.

وأعربت بلاسخارت ”عن قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة“، في إشارة إلى فصائل شيعية مسلحة أطلقت النار على محتجين وسط وجنوب البلاد.

وأضافت:“تحتل حماية أرواح البشر المقام الأول دائمًا، ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف“.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه ”لا تزال القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة كما تظل خدمة الإنترنت متقطعة، إلا أننا نقر ونرحب بأن قوات الأمن، وعلى العكس مما حدث في بدايات شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قد ساعدت الجرحى من المتظاهرين وكفلت حرية تحرك الوحدات الطبية“.

وتابعت:“ينبغي على جميع الأطراف مضاعفة جهودها على الأرض، ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضًا للوقوف مجتمعين ضد المخربين المسلحين“.

وذكرت بلاسخارت أن“تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية، سيستغرق وقتًا، وسيصب الحوار البناء حول سبل المضي قدمًا في مصلحة الجميع“.

وبينت أن“الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك من خلال دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير والمحاسبة والشفافية، ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة، وتقوية الحوكمة، وإيجاد بيئة مواتية للنمو والتوظيف“.

وتوافد الآلاف من المحتجين، في وقت مبكر، اليوم السبت، على الساحات العامة في بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب؛ لاستئناف احتجاجاتهم المطالبة بإقالة الحكومة ومكافحة الفساد.

ويأتي ذلك بعد يوم سقط فيه 43 قتيلًا خلال مواجهات بين محتجين من جهة وأفراد الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وانطلقت، الجمعة، ثاني موجة احتجاجات في العراق خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا و8 من أفراد الأمن.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترضِ المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.