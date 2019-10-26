محققة أممية سابقة: يجب محاسبة أردوغان وتوجيه اتهامات له بارتكاب جرائم حرب بسوريا

قالت ممثلة الادعاء ومحققة الأمم المتحدة السابقة ”كارلا ديل بونتي“ في مقابلة نشرت اليوم السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ”يجب أن يخضع للتحقيق ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب“ فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها بلاده في سوريا.

وأضافت ديل بونتي، التي كانت عضوا في لجنة تحقيق الأمم المتحدة في سوريا، أن ”تدخل تركيا يشكل انتهاكا للقانون الدولي وأنه أشعل شرارة الصراع في سوريا من جديد“.

وأكدت ديل بونتي، في المقابلة التي أجرتها صحيفة ”شفايتز أم فوخنإنده“، أن ”تمكن أردوغان من غزو أرض سورية لتدمير الأكراد أمر لا يصدق“، مشددة على أنه ”يجب إجراء تحقيق معه ويجب توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم حرب. لا يجب السماح له بالإفلات من المحاسبة“.

وانتقدت المحققة الأممية السابقة، الدول الأوروبية التي قالت إنها ترددت في مواجهة تركيا بعد تحركاتها في سوريا، لأن أردوغان هدد ”بفتح البوابات“ للاجئين للتوجه لأوروبا. قائلة ”أردوغان يستخدم اللاجئين ورقة ضغط“.

يذكر أن ديل بونتي، شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، وشاركت في تمثيل الادعاء في قضايا جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.

وانضمت ”بونتي“ في سبتمبر أيلول 2012 للجنة تحقيق شكلتها الأمم المتحدة في سوريا، مؤلفة من ثلاثة أعضاء، وكانت معنية بالنظر في وقائع مثل الهجمات بالأسلحة الكيماوية والمذابح بحق الأقليات وأساليب الحصار المستخدمة في الصراع وقصف قوافل المساعدات.

لكنها استقالت من اللجنة في 2017، وقالت إن غياب الدعم السياسي من مجلس الأمن الدولي ”حول تلك المهمة إلى مستحيلة“.