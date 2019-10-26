السجن 20 شهرًا لأمريكي من أصل إيراني بعد إدانته بانتهاك العقوبات على طهران

أصدرت محكمة أمريكية، حكمًا بالسجن لمدة 20 شهرًا بحق مواطن من أصل إيراني، أُدين لانتهاكه مواد العقوبات المفروضة على طهران، وذلك بعد تورطه في شراء معدات تقنية لصناعات النفط والغاز واعتزامه إرسالها إلى إيران.

وكشف تقرير لإذاعة ”دويتشه فيله“ في نسختها الفارسية نشر اليوم السبت، أن ”محكمة أمريكية بولاية أوهايو اتهمت مواطنًا من أصل إيراني بشراء معدات تقنية تدخل في صناعات النفط والغاز لإيران، الأمر الذي يُمثل انتهاكًا لقوانين العقوبات الأمريكية والتي تقضي بعدم التعاون مع دولة عدو (إيران)“.

وأوضحت تحقيقات النيابة الأمريكية، أن المواطن من أصل إيراني ويُدعى ”بهروز بهروزيان“ (64 عامًا) يقيم في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، حيث حصل على الجنسية الأمريكية، فيما أكدت النيابة في تحقيقاتها أن ”اعتزام إرسال بهروزيان للمعدات التقنية لإيران يُعد تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، وهو دعم اقتصاد دولة تدعم الإرهاب“.

ولفت تقرير ”دويتشه فيله“ فارسي، إلى أن التحقيقات أظهرت أن المتهم عمل لسنوات عبر شركة وسيط لإرسال معدات وأجهزة إلى إيران، فيما تُقدر مبيعات هذه المعدات من 35 لحوالي 40 ألف دولار.