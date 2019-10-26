إيران تتخوف من أزمة مصرفية كبيرة بسبب ”تمويل الإرهاب“

تتخوف دوائر الحكم في إيران من أزمة مصرفية كبيرة قد تواجهها حال أدرجت طهران في القائمة السوداء لدول تمويل الإرهاب، بسبب رفضها التصديق على معاهدات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المعروفة بـ(FATF).

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إلى أن بلاده ستتحول بعدها إلى جزيرة محاصرة، بسبب العواقب الاقتصادية المترتبة على قرار القائمة السوداء في حال إقراره.

وأضاف ربيعي في مقال نشرته صحيفة ”إيران“ المحلية أن عدم الانضمام لمعاهدات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال سيغلق جميع أبواب البلاد أمام المعاملات المصرفية وعمليات نقل الأموال حتى من دول الجوار.

واعتبر أنه في حال أدرجت إيران في القائمة السوداء لهذه المعاهدات سيقطع كل وسائل الاتصال للنظام المصرفي العالمي؛ الأمر الذي ”سيجعلنا نتصرف بمصادر دخل قليلة لإدارة دولة كبيرة“، على حد تعبيره.

وفي السياق نفسه، حذر رئيس لجنة الأمن القومي السابق بالبرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه من أن تأخر طهران في الانضمام إلى المعاهدات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب سيؤدي إلى إدراج البلاد على القائمة السوداء.

وكانت ”FATF“ قد طالبت إيران منذ نحو عام بضرورة التصديق على المعاهدات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بينما لم يستقر رأي أجهزة الحكم السياسية، وأبرزها البرلمان ومجمع تشخيص مصلحة النظام، على التحاق طهران بالمعاهدات حتى الآن.

وأعلن مجمع تشخيص مصلحة النظام- وهو أبرز أجهزة الحُكم في النظام الإيراني- في وقت سابق، رفضه التصديق على المعاهدات، معتبرًا أن ”التصديق عليها سيقيد تحركات إيران الاقتصادية، لا سيما في دخل مصادر المنتجات النفطية“.

وتؤكد تقارير أمنية غربية تورط النظام الإيراني في تمويل حركات وميليشيات مدرجة على قوائم الإرهاب، وأبرزها ميليشيا حزب الله اللبناني التي تتلقى دعمًا ماليًا وأسلحة من طهران منذ سنوات.