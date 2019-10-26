أمريكا تحظر الرحلات إلى جميع مطارات كوبا باستثناء هافانا

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قالت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة إنها ستمنع شركات الخطوط الجوية الأمريكية من تسيير رحلات إلى جميع المطارات في كوبا باستثناء هافانا بدءا من العاشر من ديسمبر كانون الأول، وذلك مع تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط على الحكومة الكوبية. وقالت وزارة النقل الأمريكية في إشعار إنها اتخذت هذا الإجراء بناء على طلب من وزير الخارجية…