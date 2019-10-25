قائد الحرس الثوري: أمريكا بحاجة قائد روحي بعمامة مثل خامنئي

اعتبر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن ضعف الولايات المتحدة الأكبر يكمن في عدم وجود قائد روحي يرتدي العمامة (رجل دين) مثل المرشد في إيران علي خامنئي.

ونقل موقع ”إذاعة الغد“ التابع للمعارضة الإيرانية، يوم الجمعة، عن اللواء سلامي في كلمة له بمحافظة كهكيلوية بوير أحمد الواقعة جنوب غرب إيران، إن ”أمريكا وحتى الأعداء يعترفون بأن ضعفهم الأكبر هو عدم وجود قائد روحي يرتدي العمامة“.

وأضاف ”أن 60 ٪ من السيطرة السياسية في العالم، و 60 ٪ من القوة العسكرية و50 ٪ من الاقتصاد العالمي أصبح الآن بيد أعداء الجمهورية الإسلامية، ولكن لا يمكنهم أن يقرروا“.

ولم يكشف القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني عن مصدر الإحصائيات التي ذكرها، مؤكداً على أن الجمهورية الإسلامية ”تواجه حربًا كبيرة في التاريخ المعاصر“، مضيفاً ”لقد أصبح الشعب الإيراني كبيرًا لدرجة أنه لا يشعر حتى بمثل هذه الحرب“.

كما أثنى اللواء سلامي على عمل مهدي ترابي، وهو لاعب كرة قدم في نادي برسيبوليس، الذي كتب على قميصه خلال مباراة الاسبوع الماضي ضمن الدوري الإيراني الممتاز ”الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلاد = طاعة القيادة (خامنئي)“، قائلاً ”لقد كانت رسالة إلهية وعالمية“، واصفاً اللاعب ترابي ”بالشجاع“.

وتتواصل الاحتجاجات العمالية في عدد من المدن الإيرانية ضد نظام رجال الدين المتشددين فيما تفشل أجهزة السلطة الأمنية في احتواء الغضب الشعبي الذي يواجه العديد من الأزمات – وعلى الأخص فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.