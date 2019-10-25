مصير بريكست معلّق.. وجونسون يتحدى المعارضة بقبول الانتخابات المبكرة

المصدر: ا ف ب

تحدّى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، بالقبول بانتخابات مبكرة، في حين أرجأ سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، اليوم الجمعة، في بروكسل إلى مطلع الأسبوع قرارًا حول مدة التأجيل الجديدة لبريكست.

ويأتي ذلك في توقيت تراجع فيه الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، بعدما دفع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، باتّجاه تنفيذ بريكست بأي ثمن عبر إجراء انتخابات مبكرة.

ونحو الساعة 15:30 ”ت غ“ تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2841 دولار بعدما ارتفع هذا الأسبوع إلى 1.30 دولار للمرة الأولى منذ 5 أشهر على خلفية التفاؤل بإمكانية تفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وفي البورصات الأوروبية كان التراجع مخيّما غالبية الأوقات بعد أداء متقلّب في البورصات الآسيوية.

وقال محلل مركز ”سي إم سي ماركتس“ ديفيد مادن، إنّ ”البورصات الأوروبية شهدت يومًا متقلبًا“ جراء التداعيات المستمرة لملف بريكست.

وأقفل مؤشر سهم ”بلوتشيب إف تي إي إس 100“ على تراجع بلغ 0.1 بالمئة.

وتوقع مادن ”تفاقم الشلل السياسي الأسبوع المقبل“ بانتظار حسم مدة إرجاء بريكست والانتخابات المبكرة.

ويدفع جونسون للدعوة لانتخابات مبكرة يأمل أنّ تمنحه أغلبية لتمرير اتفاق الطلاق الذي توصل إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الفائت.

لكنّ المعارضة البريطانية توّد أن تعرف إذا ما كانت بروكسل ستوافق على تأجيل مغادرة بريطانيا التكتل قبل موافقتهم على انتخابات مبكرة، ولا يزال 31 تشرين الأول/أكتوبر هو الموعد الرسمي لبريكست.

ووصف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه المحادثات التي أجريت، الجمعة، بأنها ”ممتازة“، وقالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية، إنّ ”العمل سيستمر خلال الأيام المقبلة“.

وبحسب مصادر أوروبية عديدة، سيُعقد اجتماع جديد للسفراء، الاثنين أو الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على قرار حول مهلة الإرجاء الإضافية.

وأكّد دبلوماسيون أوروبيون كبار حضروا الاجتماع أنّ أعضاء الاتحاد الـ27 اتفقوا من حيث المبدأ على أن جانبًا من التأجيل سيكون مناسبًا.

كما اتفقوا أن عواصمهم بوسعها تقرير مدة التأجيل في خطابات مكتوبة، عوضًا عن عقد قمة طارئة لقادة الاتحاد في بروكسل، الأسبوع المقبل.

– 31 كانون الثاني/يناير –

وداخل الاتحاد الأوروبي تدعو بعض الدول مثل ألمانيا وأيرلندا لإرجاء إلى 3 أشهر حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020 وهي مهلة اضطر رئيس الوزراء البريطاني لطلبها.

لكن أعضاء آخرين مثل فرنسا يطالبون بوضوح أكثر حول نوايا البريطانيين قبل إصدار قرار.

والجمعة، أكدت الرئاسة الفرنسية أن موقف باريس لا يزال على حاله بـ“ضرورة وجود سبب وجيه لتمديد المهلة، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يتم بصورة آلية، وأن المباحثات مستمرة“.

وقال دبلوماسي بارز في بروكسل:“استنادًا إلى كيفية تطور الأمور في بريطانيا، منحنا أنفسنا وقتًا حتى بداية الأسبوع المقبل“.

وتابع أنّه ”من الواضح إنه إذا تم اتخاذ قرار في بريطانيا حول إجراء انتخابات من عدمه.. موعد الانتخابات سيؤثر على المشاورات“.

لكنّ قرار بروكسل لم يصدر رسميًا بعد، وبات على النواب البريطانيين التصويت، الاثنين، حول إجراء انتخابات مبكرة هذا العام اقترحها جونسون.

وراهنًا، علّق جونسون مساعيه للتصديق على اتفاق الطلاق، بعد أن رفض النواب اقتراحه لتسريع عملية اتخاذ القرار بشأنه في غضون 3 أيام، ما ترك بريكست برمته في مأزق.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، ”اسحب بريكست (دون اتفاق) من الطاولة وحزب العمال سيدعم بكل تأكيد إجراء انتخابات“، مشيرًا إلى أنّه يجب ضمان تأجيل طويل قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.

– ”تأجيل بعد تأجيل“ –

لكنّ أعضاء حكومة جونسون المحافظين يدعمون مطالبه لإجراء انتخابات مبكرة.

وأفاد وزير المالية البريطاني ساجد جاويد سكاي نيوز:“بسبب أفعال البرلمان سيحدث هذا التأجيل، لكننا سنرى ما الذي سيفعله الاتحاد الأوروبي ردًا على طلب البرلمان“ بشأن التأجيل.

وتابع:“لا يمكننا أن نواصل تأجيلًا بعد تأجيل بعد تأجيل“.

وفي اجتماع سفراء الاتحاد، الأربعاء الفائت، دعمت أيرلندا وألمانيا تأجيل بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير، فيما تريد فرنسا تأجيلًا أقصر ولم يعلن الآخرون موقفًا.

وقالت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية إيميلي دي مونتشالين، الخميس:“نحتاج إلى حقائق من أجل اتخاذ القرارات“، تعليقًا على رغبة جونسون بإجراء انتخابات.

والخميس، دعا جونسون خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس، لتنظيم انتخابات عامة في 12 كانون الأول/ديسمبر، على أمل نّ تمنحه أغلبية لتمرير اتفاق الطلاق الذي توصل إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الفائت.

لكنّه يحتاج إلى موافقة ثلثي البرلمان من أجل الموافقة على إجراء انتخابات، فيما لا تزال المعارضة البريطانية منقسمة ويريد بعضها تنظيم استفتاء ثانٍ على بريكست برمته.

وكان من المقرر أصلًا أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، لكن هذا التاريخ تم تأجيله مرتين إلى 12 نيسان/أبريل ثم إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وإلى ذلك، قررت حكومة جونسون إلغاء خططها تقديم موازنتها الجديدة الشهر المقبل، حيث قال جاويد إنها أعدت مع الوضع في الاعتبار مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.