جندي روسي يقتل 7 من زملائه في قاعدة عسكرية شرقي البلاد

جندي روسي يقتل 7 من زملائه في قاعدة عسكرية شرقي البلاد

المصدر: رويترز

ذكرت وكالات روسية للأنباء، أن مجندًا روسيًا يخدم في قاعدة عسكرية في أقصى شرق البلاد، قتل بالرصاص سبعة جنود آخرين على الأقل، وأصاب اثنين بجروح بالغة.

وقالت، إنه لا توجد معلومات حتى الآن عن الدافع وراء إطلاق النار.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة