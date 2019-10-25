أفريقيا الوسطى تبحث استضافة قاعدة عسكرية روسية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس أفريقيا الوسطى، فوستان أرشانغ تواديرا، قوله اليوم الجمعة، إن بلاده تفكر في استضافة قاعدة عسكرية روسية، وتود من موسكو أن تمدها بأسلحة جديدة.

جاءت تصريحات رئيس أفريقيا الوسطى خلال مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية بعد يوم من قمة روسية أفريقية في جنوب روسيا تهدف إلى تعزيز نفوذ موسكو في القارة السمراء.

عززت روسيا، خلال المنتدى الأول مع أفريقيا إلى تعزيز تواجدها العسكري في القارة السمراء، من خلال صفقات تسليح وتدريبات مشتركة، من بينها التخطيط مع جنوب أفريقيا لتطوير وإنتاج أسلحة ومعدات عسكرية مشتركة.