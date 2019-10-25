منظمة العفو: تركيا ترحل لاجئين سوريين قسرًا إلى ”منطقة حرب“ حدودية

قالت منظمة العفو الدولية، إن تركيا ترحل قسرًا لاجئين سوريين إلى منطقة سورية بالقرب من الحدود، حيث تهدف إلى إقامة ”منطقة آمنة“، رغم أن الصراع هناك لم ينته بعد.

وتستضيف تركيا حاليًا نحو 3.6 مليون لاجئ فروا من الحرب الأهلية السورية الدائرة منذ ثماني سنوات. ولكن مع تنامي الاستياء العام تجاههم بمرور الوقت، تأمل أنقرة في إعادة توطين ما يصل إلى مليوني شخص في المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سوريا.

وتقول أنقرة، إن أكثر من 350 ألف لاجئ سوري عادوا بالفعل طوعًا إلى بلادهم.

وذكرت منظمة العفو في تقرير نُشر، اليوم الجمعة، أن اللاجئين الذين تحدثت إليهم اشتكوا من تهديدهم أو إجبارهم من قبل الشرطة التركية على التوقيع على وثائق تفيد بأنهم سيعودون بمحض إرادتهم إلى سوريا.

وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها: ”في الواقع، تعرض تركيا حياة اللاجئين السوريين لخطر شديد بإجبارهم على العودة إلى منطقة حرب“.

وأضافت أنها تعتقد أن عدد عمليات الإعادة القسرية في الأشهر القليلة الماضية بلغ المئات، وذلك استنادًا إلى مقابلات أجرتها بين يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول، لكن يمكنها تأكيد 20 حالة.

ولم ترد أنقرة بعد على تقرير منظمة العفو الدولية، لكنها سبق ونفت إرسال أي سوري إلى وطنه رغمًا عنه.