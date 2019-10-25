الجاسوسة الروسية المسجونة في أمريكا تعود إلى موسكو غدا

قالت وزارة الخارجية الروسية، على حسابها الرسمي على تليغرام، إن العميلة الروسية ماريا بوتينا التي حُكم عليها في الولايات المتحدة بالسجن في أبريل/ نيسان بتهمة التجسس، من المتوقع أن تعود إلى موسكو صباح غد السبت.

وقالت الوزارة إن ماريا سيتم نقلها اليوم الجمعة من السجن الاتحادي في تالاهاسي في فلوريدا إلى مركز الهجرة في ميامي، حيث ستسافر من هناك جوًا إلى موسكو اليوم، وستصل غدًا.

وعوقبت بوتينا بالسجن لمدة 18 شهرًا بعد أن عبرت عن ندمها على التآمر مع مسؤول روسي لاختراق جماعة تدافع عن الحق في حيازة السلاح والتأثير على نشطاء محافظين وجمهوريين أمريكيين.