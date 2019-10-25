حقيقة مرعبة.. أوامر الإطلاق النووي بأمريكا تحت رحمة كمبيوتر قديم

إحدى الحقائق المرعبة للعالم الذي نعيش فيه، هو أن العديد من القوى العظمى العالمية، لديها جميعها القدرة على الوصول إلى أنظمة الأسلحة النووية القادرة على تدمير غالبية الحياة على هذا الكوكب من خلال الضغط على زر صغير، وهو أمر مخيف حقًا.

الأمر الأكثر إثارة للخوف هو أنه تم الكشف للتو، بفضل الموقع الاستخباراتي C4ISRNET، عن أن سلاح الجو الأمريكي يستخدم أقراصا مرنة بحجم 8 بوصات كحل تخزين أساسي لتمرير أوامر لإطلاق الترسانة النووية للولايات المتحدة، في حدث تقشعر له الأبدان منذ ”الحرب النووية“ في سبعينيات القرن الماضي.

وعلى الرغم من أنه من الأفضل الحفاظ على مثل هذه الأشياء آمنة قدر الإمكان، إلا أنك بلا شك تواجه صعوبة في اختراق النظام الحالي، إلا إذا تمكنت بطريقة أو بأخرى من الاقتراب فعليًا من الجهاز، حيث أصبح النظام الحالي في وضع لا يستطيع مواكبة التطورات التكنولوجية العملاقة.

لذلك، بعد سنوات من النقاش، تحصل SACCS على ترقية طال انتظارها لحل تخزين رقمي قوي، حيث أعلنت القيادة الاستراتيجية في الولايات المتحدة أنها استبدلت محركات الأقراص بـ ”حل تخزين صلب ورقمي وآمن للغاية“، حسبما قال المقدم جيسون لموقعc4isrnet. com.

وأضاف جيسون أنه رغم قِدم النظام، يثق سلاح الجو في مستوى الأمان الخاص به، ويجيد التعامل معه، على النقيض من ذلك فتثبيت نظام جديد كليًا ليس بالأمر السهل مثلما يبدو.

وقال الدكتور ويرنر داهم، رئيس المجلس الاستشاري العلمي للقوات الجوية عام 2016: ”يجب أن تكون قادرًا على تأكيد أنه لا يمكن لعدو السيطرة على هذا السلاح، وأن السلاح سيكون قادرًا على فعل ما يفترض القيام به عند الحاجة“.