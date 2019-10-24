روسيا ترسل صواريخ إس-400 للمشاركة بتدريبات في صربيا‎

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها أرسلت فرقة مزودة بأنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 إلى صربيا؛ للمشاركة في تدريبات عسكرية، مما يسلط الضوء على رغبة موسكو بالمحافظة على حليف تقليدي، رغم سعي بلغراد لإقامة صلات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن هذه هي المرة الأولى التي ستشارك فيها أنظمة إس-400 المتطورة مع بطارية من منظومة بانتسير الصاروخية في مناورات عسكرية خارج البلاد.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الصربية، إن التدريبات التي يطلق عليها اسم (الدرع السلافية 2019)، تهدف إلى تحفيز ”استخدام مجموعة قتالية مشتركة… في الدفاع… في مواجهة استطلاعات العدو وتصرفاته الهجومية“.

وذكرت الوزارة في بيان: ”إلى جانب أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات في الجيش الصربي، فإن أنظمة الصواريخ التي تستخدمها القوات الجوية الروسية ستستخدم أيضًا في التدريبات بالذخيرة الحية، المقررة حتى 29 أكتوبر/ تشرين الأول“.

وبدأت التدريبات، أمس الأربعاء، لكن لم يعلن عنها إلا اليوم.