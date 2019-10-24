أردوغان: خطة لسحق المسلحين الأكراد المتبقين في المنطقة الآمنة بسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا ستستخدم حقها في سحق مقاتلين أكراد لم ينسحبوا من ”المنطقة الآمنة“ في شمال سوريا، بموجب اتفاق هدنة مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، تركيا بشن هجوم استهدف 3 قرى في شمال شرق سوريا، رغم الهدنة، لكن روسيا رأت أن الاتفاق المبرم هذا الأسبوع ينفذ بسلاسة.

وذكر أردوغان أن تركيا ستنفذ خططها من الهجوم إذا لم تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة الحدود، وفقًا لاتفاق مع روسيا. وانتقد زعماء العالم الذين يجتمعون مع قادة وحدات حماية الشعب الكردية، قائلًا: ”إن مثل هذه الخطوات تعطل الحرب ضد الإرهاب“.