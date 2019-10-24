تقرير: أمريكا ترفض إصدار تأشيرات لوفد اقتصادي إيراني

رفضت السلطات الأمريكية إصدار تأشيرات لوفد اقتصاد إيراني برئاسة وزير الاقتصاد، فرهاد دزبسند، والذي كان بصدد زيارة البنك الدولي، لكنه ألغى الزيارة، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وكشف تقرير وكالة ”تسنيم“ أن وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دزبسند احتج لرئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس على ما اعتبره قيودًا غير قانونية ومعادية من قِبل الحكومة الأمريكية ضد إيران، ومنها عدم إصدار تأشيرة لأعضاء الوفد الاقتصادي.

ووفق التقرير، فإن الزيارة كانت تتضمن حضور وفد اقتصادي إيراني برئاسة وزير الاقتصاد الجلسة السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والتي تُقام في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكانت تقارير إخبارية إيرانية تحدثت في وقت سابق عن تأخر إصدار السلطات الأمريكية تأشيرة الدخول لأراضيها للرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بسبب مواد العقوبات المفروضة على مسؤولي طهران، فيما صدرت التأشيرة في وقت متأخر بعد بدء أعمال الجمعية العامة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أخيرًا قرارًا يقضي بحظر دخول كبار المسؤولين الإيرانيين الأراضي الأمريكية، مؤكدًا أن ”إيران تدعم الإرهاب، عبر تهديد جيرانها واحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي، وتنفيذ هجمات إلكترونية مدمرة، ولهذا قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد ووقف دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين“.