لأول مرة.. غانتس يلتقي كوشنر في القدس لبحث ملف تشكيل الحكومة‎

قال تقرير عبري، اليوم الخميس، إن بيني غانتس زعيم حزب ”كاحول لافان“، والمفوض بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، سيجتمع مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين المقبل؛ بهدف التأثير في الوضع السياسي في إسرائيل لتشكيل حكومة جديدة.

وذكر موقع i 24 news، أن اللقاء الذي يعتبر الأول بين الطرفين، سيعقد في السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

ومن المتوقع أن يصل كوشنر إلى إسرائيل، الأحد القادم، وسيجتمع أيضًا خلال زيارته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البيت الأبيض أن إدارة ترامب ستعلن عن الجزء السياسي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ ”صفقة القرن“، بعد تشكيل حكومة في إسرائيل، حتى إذا ترأسها بيني غانتس، لأنه يريد شريكًا واضحًا في إسرائيل للعمل على تنفيذ البرنامج.

وأكد البيت الأبيض أن الخطة ”جاهزة، ولن تتغير حتى لو ترأس غانتس رئاسة الوزراء في إسرائيل“.

وتأتي زيارة كوشنر إلى إسرائيل، في إطار زيارة موسعة له في منطقة الشرق الأوسط.