في صفعة للصين.. أوروبا تمنح جائزة ساخاروف لناشط من الأويغور

منح البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، جائزة ساخاروف السنوية الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان لإلهام توهتي الناشط من أقلية الأويغور المسلمة، الذي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة في اتهامات بالدعوة للانفصال، ويمثل القرار الأوروبي صفعة للصين.

وتوهتي، أستاذ اقتصاد ومدافع عن حقوق أقلية الأويغور وهو مسجون منذ 2014، واختاره البرلمان الأوروبي لنشاطه في ”دعم الحوار“ بين الشعب الصيني وأقلية الأويغور المسلمة التي يقيم أغلب أفرادها في منطقة شينجيانغ في غرب البلاد.

وكان القضاء الصيني حكم على أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة بكين، إلهام توهتي في 2014، بالسجن مدى الحياة بتهمة النزعة ”الانفصالية“، في محاكمة أثارت حملة اعتراضات من قبل حكومات أجنبية ومنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتم ترشيح توهتي لنيل هذه الجائزة، التي تمنح لشخصيات قدمت ”مساهمة استثنائية للنضال من أجل حقوق الإنسان في العالم“، من قبل مجموعة ”رينيو يوروب“ الليبرالية.

وينتمي إلهام توهتي، إلى اتنية الأويغور ذات الغالبية المسلمة والتي تشكل غالبية في منطقة تشينجيانغ الشاسعة في شمال غرب الصين، والتي شهدت اعتداءات على مدى سنوات، وباتت الآن تحت رقابة مشددة من الشرطة.

وفي مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري نددت الصين بترشيحه لجائزة ”ساخاروف“، متهمة البرلمان الأوروبي ”بدعم الإرهاب“.

وكان إلهام توهتي، نال في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، جائزة ”فاتسلاف-هافل“، التي يمنحها برلمان أوروبا المؤسسة المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي والمكلفة بتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ونددت الخارجية الصينية آنذاك، بهذا القرار، قائلة ”عبر التلويح بذريعة حقوق الإنسان والحرية، يقوم (مجلس أوروبا) بتبييض صفحة انفصالي يدعم العنف والإرهاب“.

ووصلت فتاتان كينيتان تناضلان ضد الختان، وثلاث شخصيات برازيلية تعمل على الدفاع عن الاقليات والبيئة إلى لائحة النهائيات لهذه الجائزة.

وطالب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، بالإفراج ”فورًا“ عن إلهام توهتي.

وقال ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي في مقره بستراسبورغ، إن ”البرلمان الأوروبي يقدم دعمه الكامل لعمله، ويطالب بأن يتم الإفراج عنه فورًا من قبل السلطات الصينية“، مؤكدًا أن الأستاذ الجامعي ”كان ملتزمًا بالعمل في سبيل تحسين التفاهم بين الأويغور واتنية الهان في الصين“.