روسيا تتوغل في القارة السمراء بصفقات أسلحة مع جنوب أفريقيا

أعلنت روسيا، الخميس، أنها تخطط مع جنوب أفريقيا لتطوير وإنتاج أسلحة ومعدات عسكرية مشتركة.

وقال رئيس مكتب التعاون التقني العسكري الروسي، دميتري شوغايف، في تصريحات بالعاصمة موسكو، إن جنوب أفريقيا هي البلد الأكثر تقدمًا على الصعيد الأفريقي في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن روسيا ترغب في زيادة التعاون مع جنوب إفريقيا في هذا المجال.

وتابع شوغايف ”نخطط لتطوير وإنتاج أسلحة ومعدات عسكرية مشتركة مع جنوب أفريقيا“، مؤكدًا أن هذا الإنتاج سيكون موجهًا لجيشي البلدين وللبلدان الأخرى المهتمة.

وأرست روسيا، أمس الأربعاء، قاذفتي قنابل نوويتين إلى جنوب أفريقيا في مهمة تدريب، في خطوة تتزامن مع أول قمة روسية أفريقية تهدف إلى تعزيز النفوذ الروسي في القارة السمراء.

وتسعى موسكو لاستعادة النفوذ الذي تلاشى منذ عام 1991 عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي كان يدعم الحكومات والحركات اليسارية في أنحاء القارة خلال فترة الحرب الباردة.