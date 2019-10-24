السفارة البريطانية في بيروت تعلق على تظاهرات لبنان

علّقت السفارة البريطانية في بيروت، اليوم الخميس، على الاحتجاجات التي يشهدها لبنان، مطالبة بضرورة ”تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل“.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة عبر صفحتها على موقع ”تويتر“، وصفت فيها الاحتجاجات التي أكملت أسبوعها بـ“الغضب المشروع“، الذي يجب الاستجابة له، في لحظة مهمة لـ لبنان.

وأكّدت السفارة ”أن المملكة المتحدة ستواصل دعم الدعائم الأساسية للبنان من أمن واستقرار وسيادة وازدهار، بما في ذلك اقتصاد أقوى وأكثر إنصافًا، وفرص تعليم نوعية للجميع، وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن“.

وستواصل المملكة المتحدة دعم الدعائم الأساسية للبنان من أمن واستقرار و سيادة وازدهار ، بما في ذلك اقتصاد أقوى وأكثر إنصافًا، وفرص تعليم نوعية للجميع، وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن.2/2 — UKinLebanon ???????????????? (@ukinlebanon) October 24, 2019

ودخلت الاحتجاجات في لبنان يومها الثامن، رغم إجراءات حكومية لم ترض طموح المتظاهرين الذي يتمسكون بمطلب ”إسقاط النظام“.

وأعلن مكتب الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون سيوجّه ظهر اليوم، رسالة إلى اللبنانيين يتناول فيها التطورات الأخيرة في البلاد.

وتواصل المؤسسات العامة والخاصة في البلاد إغلاق أبوابها، بسبب قطع الطرقات الرئيسة في المدن الكبرى، بما فيها العاصمة بيروت.