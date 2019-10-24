ترامب يعد ببناء جدران حدودية في عدة ولايات لمكافحة الهجرة 

المصدر: ا ف ب

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بالمضي قدمًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال بناء جدران حدودية في عدد من الولايات الجنوبية بما فيها كولورادو، الولاية الواقعة في وسط البلاد.

وقال ترامب في خطاب في بيتسبرغ: ”هل تعرفون لماذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ لأنهم يريدون أمن الحدود.. إننا نبني جدارًا على حدود نيو مكسيكو، ونبني جدارًا في كولورادو“.

وأضاف ترامب: ”سيكون هذا الجدار جدارًا جميلًا، وكبيرًا يعمل حقًا بحيث لا يمكن تجاوزه لا من الأعلى ولا من الأسفل“.

وتابع الرئيس الأمريكي: ”نحن نبني جدارًا في تكساس، ولا نبني جدارًا في كنساس، لكنهم سيستفيدون من الجدران التي ذكرتها للتوّ“.

وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية عام 2016.