مقرر أممي: هناك 90 مراهقًا ينتظرون الإعدام في إيران

انتقد مقرر الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، حكومة إيران لتنفيذها عقوبة الإعدام بحق قاصرين، مؤكدًا أن طهران أعدمت مؤخرًا مراهقين اثنين وأن هناك 90 آخرين ينتظرون تنفيذ الإعدام.

وقال جاويد رحمن، بحسب ما نقل عنه موقع إذاعة ”فردا“ الإيرانية، اليوم الخميس، إن شخصين يبلغان من العمر 17 عامًا كانا من بين 173 شخصًا أُعدموا من قبل الدولة في إيران بحلول منتصف يوليو 2019، وفي عام 2018، كانت هناك سبع حالات إعدام بحق أطفال.

وأضاف المقرر أن في سجون إيران نحو 90 مراهقًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، وأن على السلطات أن تضع حدًا لإعدام القاصرين.

وأشار رحمن إلى أن معدل الإعدام في إيران ”لا يزال واحدًا من أعلى المعدلات في العالم“ حتى بعد انخفاضه من 507 في عام 2017 إلى 253 في عام 2018.

وأوضح رحمن أن الوضع العام للحقوق الإنسان في إيران ”صعب“ بفعل تداعيات العقوبات الاقتصادية، والتعاطي الأمني للسلطات مع المطالب الاجتماعية والاحتجاجات السلمية.