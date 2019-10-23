إيران تعلن موعد الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، الأربعاء، أن الرئيس حسن روحاني سيعلن الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية في السادس من نوفمبر/تشرين المقبل.

وأشار صالحي، في حديث للصحفيين، إن ”الخطوة الرابعة لإيران نحو تخفيض التزاماتها النووية سيعلنها الرئيس حسن روحاني“.

ولم يكشف صالحي عن تفاصيل الخطوة الرابعة، مبينًا أن ”المهلة المحددة للدول الأوروبية للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي ستنتهي في 5 نوفمبر وفي يوم السادس من الشهر ذاته سيعلن الرئيس روحاني الخطوة الرابعة“.

وكان الرئيس حسن روحاني ذكر في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، اليوم، أن الاتفاق النووي كانت له نتائج إيجابية للغاية.

وقال إن ”الاتفاق النووي جعلنا نتصدر قائمة دول العالم في النمو الاقتصادي لعام 2016 بنسبة 12.5%“.