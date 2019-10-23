بعد فشل نتنياهو.. تكليف غانتس بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، بيني غانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أخفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتلك المهمة.

وسيكون أمام ”غانتس“ زعيم حزب ”أزرق أبيض“ 28 يومًا لتشكيل الحكومة، وفي حالة فشله أيضًا ستُجرى انتخابات جديدة ثالثة خلال عام بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أُجريت في أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول.

وقال ”غانتس“، خلال مؤتمر صحفي فور تسلمه التكليف، إنه سيدعو ”جميع أحزاب الكنيست، لسماع محنة جميع المواطنين الإسرائيليين قبل صياغة الخطوط الأساسية“، مشيرًا إلى أنه سيتوجه أولًا إلى ”الليكود ليكون جزءًا من الحكومة“، بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

وفشل نتنياهو، خلال جولة مباحثات مع الأحزاب الإسرائيلية على مدار 3 أسابيع بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، كما رفض ”غانتس“ الانضمام للائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، وتشكيل حكومة تناوبية، بسبب خلافات على الطرف الذي سيتسلّم رئاسة الحكومة خلال الفترة الأولى من الحكومة.