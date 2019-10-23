الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن تركيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الأربعاء، رفع العقوبات التي فرضت على وزارتين وثلاثة وزراء أتراك في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بشكل رسمي.

ويأتي رفع العقوبات بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة سترفع عقوبات فرضها على تركيا، بعد أن أبلغت أنقرة إدارته أن وقف القتال في شمال سوريا ”أصبح دائمًا“.

وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمة له بالبيت الأبيض: ”العقوبات ستُرفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به“.

وفي 14 من الشهر الجاري، أدرجت وزارة الخزانة المالية الأمريكية وزراء الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزارتي الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية على لائحة العقوبات، بسبب العملية العسكرية التركية في سوريا.

ويوم الخميس، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية، يقضي بانسحاب العناصر الكردية المسلحة من حدود تركيا، ورفع العقوبات عن أنقرة لاحقًا في حال وقف العملية نهائيًا.