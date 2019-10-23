تركيا تناقش مع روسيا شراء مزيد من أنظمة الصواريخ إس-400

المصدر: ا ف ب

تجري تركيا محادثات مع روسيا لشراء مزيد من أنظمة الصواريخ إس-400، بحسب ما أفادت شركة تصدير الأسلحة الحكومية الروسية، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من قيام أنقرة بذلك.

وصرح رئيس شركة ”روزبورونكسبورت“ الحكومية للأسلحة، إلكسندر ميخييف، لوكالة ”إنترفاكس“ للأنباء، أنّ البلدين يناقشان تمويل صفقة الشراء و“موعد التسليم“.

ولم يكشف مزيدًا من التفاصيل عن المحادثات الجارية.

وفي تموز/يوليو، تسلمت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، أول دفعة من أنظمة إس-400 الصاروخية الدفاعية، في خطوة تسببت بتوتر بينها وبين الولايات المتحدة.

وردًا على ذلك، طردت واشنطن، أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35، بحجة أن روسيا ستتمكن من الاطلاع على المعرفة التقنية الحساسة لهذه الطائرات في حال تم تشغيلها جنبًا إلى جنب مع بطاريات إس-400.