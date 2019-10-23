ترامب يعلن أنه سيرفع عقوبات عن تركيا ما لم يحدث ”شيء لا يرضى عنه“ 

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة سترفع عقوبات فرضها على تركيا، بعد أن أبلغت أنقرة إدارته أن وقف القتال في شمال سوريا ”أصبح دائمًا“.

وقال ترامب في كلمة متلفزة: ”في وقت سابق من صباح اليوم، أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا، ما يجعل وقف إطلاق النار دائمًا؛ لذا أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت على أنقرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر“.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمة له بالبيت الأبيض: ”العقوبات ستُرفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به“.