روحاني: أمريكا لا تزال تطلب التفاوض معنا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة لا تزال تطلب التفاوض مع بلاده.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن روحاني قوله خلال جلسة لمجلس الوزراء، حول تقييمات مهمة بشأن المفاوضات والاتفاق النووي مع الولايات المتحدة: إنّ ”الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران، وما زالوا يرسلون لنا رسائل للتفاوض، بالطبع سنواصل طريقنا بطريقة حية“.

وأضاف أنّ ”الاتفاق النووي الذي جرى إبرامه في عام 2015 مع القوى العالمية، ومن بينها أمريكا، جعل إيران تحرز تقدمًا كبيرًا في الاقتصاد.

وتابع الرئيس الإيراني أن ”شعب بلاده يعي مؤامرات العدو“.

وعن حجم التضخم في إيران، رأى روحاني أنّ حكومته نجحت في الحفاظ على نسبة التضخم دون الـ 10% لثلاث سنوات، وجعلت الصادرات غير النفطية تفوق الاستيراد، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وقال إنّ إيران حققت اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج البنزين والغازوئيل والحنطة، كما ”تمكنت هذا العام من السيطرة على قيمة العملة الوطنية رغم كل الضغوط، معتبرًا أن ”هذه الحكومة (قوية)، يمثلها رئيس يتسابق الجميع لإجراء لقاء معه عندما يصل إلى نيويورك“.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مركز الإحصاء في إيران أنّ نسبة تضخم أسعار السلع والخدمات في الأشهر الـ 12 الماضية بلغت 42%.