وزير الخارجية الأفغاني يستقيل من منصبه

أعلن وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني استقالته من منصبه، اليوم الأربعاء.

جاء الإعلان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أنه قدم طلب استقالته إلى رئيس الجمهورية أشرف غني.

وأضاف أنه قام بكل ما بوسعه لتقديم خدماته خلال توليه حقيبة الخارجية، مؤكدًا أنه ”غير راضٍ عن السياسات التمييزية في حكومة أشرف غني“.

ولم يصدر بيان عن الرئاسة الأفغانية حول قبول أو رفض طلب استقالة رباني.

وكان صلاح الدين نجل الرئيس الأفغاني الأسبق برهان الدين رباني أعلن دعمه للمرشح الرئاسي عبدالله عبدالله منافس الرئيس الحالي أشرف غني خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي.