الشرطة البريطانية: العثور على 39 جثة داخل حاوية

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أفادت الشرطة البريطانية بأنه تم العثور على 39 جثة اليوم الأربعاء داخل حاوية في منطقة صناعية شرقي لندن. وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية، إن السلطات تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى.