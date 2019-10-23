الصين تدخل على خط مباحثات طالبان والحكومة الأفغانية وتستضيف جولة جديدة

المصدر: ا ف ب

أعلن الناطق باسم حركة طالبان سهيل شاهين، عن أن مؤتمرًا بين أطراف أفغان بهدف ”إيجاد حل للمشكلة الأفغانية“ سيعقد في بكين، بدون أن يوضح من سيشارك فيه.

وقال شاهين إن ”كل المشاركين سيحضرون المؤتمر بصفة شخصية وسيقدمون آراءهم الشخصية للتوصل إلى حل للمشكلة الأفغانية“.

وكشف شاهين أن ”وفد طالبان بقيادة الملا عبد الغني باردار أحد مؤسسي الحركة سيزور الصين في 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر“، مضيفًا أن ”هذه الرحلة تقررت بعد لقاء عقد في الدوحة بين الملا باردار رئيس المكتب السياسي لطالبان، والمبعوث الصيني الخاص دينغ شيجون“.

وكتب شاهين على تويتر أن ”الطرفين ناقشا عقد مؤتمرأفغاني مقبل في بكين وقضايا متعلقة بتسوية المشكلة الأفغانية“، ولم تعلق الحكومة الأفغانية على إعلان المتحدث باسم طالبان.

ولا تعترف طالبان بشرعية السلطة الأفغانية وتصفها باستمرار بأنها ”دمية“ بأيدي الولايات المتحدة.

ويقيم باردار عادة في قطر حيث عقدت الحركة لمدة عام تقريبًا مفاوضات مباشرة مع وفد أمريكي برئاسة زلماي خليل زاد، وكان الجانبان على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح لواشنطن ببدء سحب قواتها من أفغانستان مقابل وعود أمنية من طالبان.

لكن في السابع من أيلول/سبتمبر ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة سرية كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في كامب ديفيد وأعلن بعد يومين توقف المحادثات.

وهددت طالبان بمزيد من العنف لكن واشنطن وطالبان تركتا الباب مفتوحًا لاستئناف المفاوضات، ويؤكد خبراء أن الولايات المتحدة ستضطر إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في نهاية المطاف.