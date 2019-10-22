مسؤول أممي يتهم إيران بـ“انتهاك“ حقوق الأقليات

اتهم مقرر أممي السطات الإيرانية، الثلاثاء، بارتكاب ”انتهاكات“ جسيمة لحقوق الإنسان واعتماد سياسات ”تمييزية“ ضد الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب رحمن عن ”القلق إزاء تزايد حالات التحريض والكراهية ضد الأقليات الدينية والعرقية في إيران“.

وقال إن ”الإطار القانوني الوطني في هذا البلد (إيران) لا يوفر حماية كافية لضمان عدم تعرض أبناء تلك الأقليات للتمييز“، مستنكرًا في الوقت ذاته ”حالة حقوق المرأة في إيران”.

وأضاف: ”مجرد المشاركة في استخدام لغات الأقليات العرقية في إيران، بما في ذلك العرب الأحوازيين، أو تنظيم أو المشاركة في الاحتجاجات السلمية، قد يكون سببًا كافيًا لاعتقالك من قبل السلطات في هذا البلد“.

وتابع المسؤول الأممي: ”يواجه العديد من أبناء الأقليات تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة بسبب الإغلاق القسري لأعمالهم التجارية والحرمان من العمل والقيود المفروضة على وصولهم إلى الخدمات التعليمية والصحية“.

واعتبر المقرر الأممي أن هناك ”تزايدًا غير متناسب في تنفيذ حالات الإعدام في إيران، حيث تم خلال هذا العام إعدام 173 شخصًا على الأقل، اثنان منهم أطفال (17 عامًا)، بعد توجيه اتهامات لهم تتعلق بالأمن القومي“.

وأقر رحمن بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها طهران من جرّاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، لكنه استدرك قائلًا: ”الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في ايران كانت قائمة حتى من قبل فرض تلك العقوبات“.

يذكر أنه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نفذت الولايات المتحدة عقوبات على طهران طالت صناعة النفط في البلاد وصادراتها، ومنعت الشركات العالمية من مواصلة استثماراتها النفطية في البلاد، وذلك عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة (5+1).