إيران ترد على تهديد ترامب بضربها

علّق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد علي باقري، الثلاثاء، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بتوجيه ضربة إلى إيران.

ونقلت وكالات الأنباء الإيرانية عن اللواء باقري قوله خلال زيارة لإحدى وحدات الجيش الإيراني: إنه ”في حال هاجمنا الأعداء، سيتكبّدون خسائر فادحة وسيدفعون ثمنًا باهظًا جدًا.. الأعداء يخافون منّا والأصدقاء يثقون بنا“.

وأضاف أن ”القوات الإيرانية تواجه الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها البلد، وتقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الأمن الدائم، وإنشاء وتعزيز الردع الفعال“.

وأشار إلى عداوة أمريكا التاريخية مع إيران، مبينًا أنه ”ليس هناك شك في العالم حول عداء أمريكا وتعطشها للجريمة، وكذلك الصهاينة القتلة“.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي: إنه ”ليس هناك أي خطر يهدد إيران، فقوتنا الردعية باتت تشمل كل المجالات العسكرية، لكننا سنعزز قدراتنا البحرية أكثر من السابق“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس إنه ”إذا فعلت إيران شيئًا فسوف تتعرض لضربة كما لم يحصل من قبل“.