شقيق منفذ هجوم ”مانشستر أرينا“ يؤكد أمام المحكمة أنّه غير مذنب

نفى، الليبي هاشم العبيدي، الشقيق الأصغر لمنفذ الهجوم الإرهابي على حفل ”مانشستر أرينا“ في بريطانيا العام 2017، الاتهامات التي وجهت له بالتآمر مع شقيقه، سلمان، في التفجير الذي أودى بحياة 22 شخصًا.

ونقلت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية عن العبيدي، 22 عامًا، قوله أثناء ظهوره بمحكمة أولد بيلي في لندن، اليوم الثلاثاء، ”إنّه غير مذنب في التهم التي وجهت له بالتآمر مع شقيقه للتسبب في التفجير“.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّه ”ظهر مرتديًا سترة رمادية وقميصًا أحمر. وتحدث فقط للرد على التهم الموجهة ضده“.

وكان هاشم الذي نشأ في مانشستر، سافر إلى ليبيا قبل أن يفجر شقيقه سلمان سترة ناسفة بحفل أرينا غراندي الموسيقي في 22 أيار/مايو 2017، مما تسبب في مقتل عدة أشخاص وإصابة 260 شخصًا.

ولاحقاً ألقت ميليشيا قوة الردع الخاصة القبض على هاشم في العاصمة الليبية طرابلس، وبعد جهود حثيثة بذلتها لندن مع حكومة الوفاق، جرى تسليمه في تموز/ يوليو الماضي، إلى السلطات البريطانية، واحتُجز في سجن بلمارش بجنوب شرق لندن، ومن المقرر أن يُحاكم في 13 كانون الثاني/ يناير، في محكمة أولد بيلي.

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الشهر المقبل، ولكن تم تأجيلها حتى العام الجديد، إذ إنه من المتوقع أن تستمر ما بين ستة وثمانية أسابيع.

وخلال التحقيقات، زُعم أن هاشم العبيدي، قام بمحاولات ناجحة وأخرى فاشلة لشراء مواد كيميائية لصنع القنابل، إضافة لمساعدته في شراء سيارة من نوع نيسان ميكرا لتخزين مكونات جهاز التفجير وصنع أنابيب استخدمت لاحقًا في صُنع المتفجرات.