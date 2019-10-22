رئيس الوزراء الكندي ترودو يحتفظ بمنصبه لكن على رأس حكومة أقلية

احتفظ الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالسلطة بعد معركة انتخابية شهدت منافسة شديدة الاثنين، لكن حكومة أقلية ستتشكل وستحتاج دعمًا في البرلمان من حزب أصغر يميل إلى اليسار.

ووفقًا لهيئة الانتخابات الاتحادية الكندية، حصل الحزب الليبرالي على 156 من إجمالي 338 مقعدًا في البرلمان، وهذا أقل بكثير من العدد الذي احتاجه الليبراليون لتشكيل ثاني حكومة أغلبية على التوالي، وهو عدد 170 مقعدًا على الأقل.

وفي ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، قال ترودو لمؤيديه في مونتريال ”لقد فعلتموها أصدقائي. تهانينا“، فين حين كان منافسوه الرئيسيون يقرون بالهزيمة.

وتراجع التأييد الشعبي لترودو الذي تولى السلطة عام 2015 بعد ظهوره في صور قديمة بوجه أسود وبسبب تعامله مع قضية فساد لإحدى الشركات، وسيكون عليه الآن الاعتماد على الحزب الديمقراطي الجديد لتمرير التشريعات الرئيسية.

وعلى الرغم من فوز الحزب الديمقراطي الجديد بعدد 24 مقعدًا فقط، وهو عدد أقل بكثير من 44 مقعدًا فاز بها في انتخابات عام 2015، فإنه ربما يمارس نفوذًا كبيرًا في حكومة ترودو المقبلة.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي الجديد ”جاجميت سينغ“، إنه تحدث مع ترودو وأبلغه بأن حزبه ”سيبذل قصارى جهده لضمان تحقيق أولويات الكنديين“، ونادرًا ما تظل حكومات الأقلية في كندا في السلطة لأكثر من عامين ونصف العام.

وكانت استطلاعات رأي قبل الانتخابات أظهرت منافسة شرسة بين ترودو ومنافسه الرئيسي زعيم المحافظين أندرو شير.

وفي إشارة إلى ترودو، قال شير في مدينة ريجينا، وقد فاز حزبه بعدد 122 مقعدًا، ”الليلة أوصلنا إليه إشعارًا، زعامته تضررت وحكومته ستنتهي قريبًا. وحينئذ سنكون مستعدين وسنفوز، نحن الحكومة المنتظرة“.